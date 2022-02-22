Подозреваемый в убийстве депутат из Карталов больше года преследовал экс‑супругу

ИА «Первое областное» узнало подробности трагедии

В Карталах 21 февраля на железнодорожной станции произошло убийство 35-летней Екатерины Швец, работавшей приемосдатчиком. По предварительным данным, стрельбу по жертве открыл бывший муж Николай Швец. Мужчина задержан, он находится в больнице с огнестрельным ранением, которое он сам себе нанес после трагедии. Местные жители открыли сбор средств на организацию похорон многодетной матери. Информагентству «Первое областное» они рассказали о событиях дня.

21 февраля мужчина ворвался в здание дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Он застрелил женщину-приемосдатчика и тяжело ранил мужчину-железнодорожника. Подозреваемого задержали в тот же вечер. Им оказался житель деревни Полтавка Николай Швец, бывший супруг убитой.

Этой же версии придерживаются и местные жители.

«Супруги уже год не жили вместе. Екатерина с детьми переехала к родителям в Карталы-2, у нее остались дети 12, 6 и 4 лет. Она работала на железной дороге, всегда была приветлива, неконфликтна. Работящая, современная женщина, следила за собой, никогда не рассказывала, почему рассталась с мужем», — говорят селяне.

Между тем Николай, со слов карталинцев, не давал покоя Екатерине: звонил ей и пытался встретиться. По слухам, он не раз поднимал руку на супругу.

21 февраля Николай Швец, работник ГОКа в Варненском районе, отметил окончание вахты.

«Говорят, вчера он многим звонил, угрожал застрелить или застрелиться… в общем, пьяный чудил. В итоге добрался до Екатерины…» — рассказал собеседник информагентства.

В 18:25 он заехал на своем автомобиле на территорию Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД в Карталах, ворвался в административное здание с охотничьим гладкоствольным ружьем в руках.

По версии Уральской транспортной прокуратуры, первым выстрелом он убил 35-летнюю женщину-приемосдатчика, затем ранил прибежавшего на шум мастера дистанции, выбежал из здания и уехал на автомобиле.

Местные жители говорят, что сначала мужчина выстрелил в спину своей бывшей жены, а затем совершил выстрел ей в голову. На шум выбежал мастер, стрелок ранил его в челюсть и ключицу. На станции, по словам селян, был и третий сотрудник. Молодому человеку удалось спрятаться за металлическим щитом, по которому стрелявший открыл огонь. После этого нападавший уехал на своем автомобиле домой.

Там он пытался совершить самоубийство и выстрелил себе в живот. Мужчину задержали, он находится в больнице.

Раненый железнодорожник находится в реанимации. Ход расследования контролирует карталинский транспортный прокурор.

По данным карталинского отделения «Охотрыболовсоюза», подозреваемый Николай Швец числился охотником не менее пяти лет, оформлял разрешение на охоту. В социальных сетях Николай позиционировал себя как любитель оружия: большинство фотографий у него с гладкоствольными охотничьими ружьями и холодным оружием. Также Швец был депутатом Полтавского сельского поселения.

Местные жители открыли сбор средств на организацию похорон Екатерины Швец. О дате прощания с женщиной пока неизвестно. Поскольку выстрел пришелся в голову, родные не знают, откроют ли гроб.