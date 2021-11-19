Подозреваемого в убийстве тещи в Карабаше задержали на улице

Мужчину доставили на допрос в Cледственный комитет

В Карабаше на улице силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 58-летней тещи. Тело женщины было найдено в ее гараже в автомобиле. Подозреваемый находился на улице один в момент задержания. Об этом Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 11 ноября 2021 года в одном из гаражей Карабаша в автомобиле найдено тело 58-летней женщины. Погибшая со следами удушья на шее находилась в заведенной машине, а ее рот был заклеен скотчем.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 39-летний мужчина», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника, в момент задержания подозреваемый находился один на улице и не представлял опасности для окружающих — он направлялся в госучреждение. Задержали его тихо и мирно, после чего доставили на допрос в Cледственный комитет.