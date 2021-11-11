В одном из гаражей Карабаша в автомобиле найдено тело 58-летней женщины. Установлен подозреваемый, ведутся его поиски. Об этом сегодня, 11 ноября, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Погибшая находилась в заведенной машине. Ее рот был заклеен скотчем. На шее женщины виден след от удушья.

«По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Установлен подозреваемый. Все силы направлены на его поиски», — сообщили в региональном СУ СКР.