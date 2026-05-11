Подозреваемого в краже задержали в Копейске во время празднования Дня Победы

Мужчина вынес из киоска коробку с фруктами и пытался скрыться

В центре Копейска 9 мая, в День Победы, полицейский благодаря бдительности местного жителя задержал подозреваемого в краже из киоска, сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Местный житель, находясь на празднике с ребенком, заметил, как неизвестный украдкой выносит коробку с фруктами. Он сразу же подал сигнал находившемуся неподалеку полицейскому. Правоохранитель оперативно задержал мужчину и передал его сотрудникам следственно-оперативной группы.

Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

Напомним, в Челябинской области участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли почти 110 тысяч южноуральцев. За порядком следили 3,6 тысячи полицейских.