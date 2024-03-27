Подозреваемого в изнасиловании девушки задержали в Челябинске

Это ранее судимый местный житель

Накануне, 26 марта, полицейские Челябинска задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на это правоохранителям потребовалось менее суток.

«Челябинские оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные провели поквартирный обход и, опросив жителей, постепенно расширяли круг поисков. Одновременно проверялись освободившиеся из мест лишения свободы граждане, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. Проанализировав полученные сведения, оперативники вышли на след предполагаемого подозреваемого, вычислили его местонахождение и вскоре задержали»,— рассказали в ведомстве.

Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

Раскрытие преступления стояло на контроле начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова.

Напомним, информация об изнасиловании появилась накануне в социальных сетях. К посту также было прикреплено фото подозреваемого. Мужчина был объявлен в розыск.