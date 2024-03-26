В Челябинске разыскивают подозреваемого в изнасиловании

Накануне жертвой неизвестного мужчины стала девушка

В Челябинске в Ленинском районе накануне вечером в полицию обратилась девушка с заявлением об изнасиловании. Факт подтвердился, по данным ИА «Первое областное» от правоохранительных органов, подозреваемого объявили в розыск.

Сообщение об изнасиловании появилось в социальных сетях. Информацию подтвердили в правоохранительных органах. В Следственном управлении СК России по Челябинской области пояснили, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело и выясняются обстоятельства произошедшего.

В преступлении подозревают неизвестного мужчину, его ориентировку распространили в соцсетях. Обладающих информацией о личности подозреваемого просят позвонить по телефону 02.