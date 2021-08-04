В Челябинске за один день произошло три ДТП с мотоциклами

С начала года в областном центре произошло 30 аварий с участием двухколесного транспорта

В Челябинске увеличивается количество ДТП с мотоциклами. С начала 2021 года в городе произошло 30 аварий, в которых один человек погиб и 31 получили травмы. В минувший понедельник, 2 августа, в ДТП также пострадали три мотоциклиста, сообщают в пресс-службе ОГИБДД по Челябинску.

В 16:45 напротив дома № 95/1 по улице Братьев Кашириных 21-летний водитель мотоцикла «Хонда» наехал на стоящий у обочины автомобиль «Краз» и получил различные травмы. Челябинца, который не имел права управления транспортом, госпитализировали.

«В 13:15 напротив дома № 30 по улице Гагарина водитель мотоцикла „Ямаха“ — мужчина, 1997 года рождения, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем „Форд Фокус“, после чего мотоцикл совершил опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, с места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение»,— добавили в ведомстве.

Обстоятельства аварий устанавливаются, проводится проверка.

Также 2 августа на улице Академика Сахарова в Челябинске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. 44-летний водитель «Кавасаки» получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Напомним, в ночь на 25 июня в Челябинске разбился 30-летний мотоциклист-бесправник. Мужчина пытался уйти от погони экипажа ДПС, врезался в автомобиль и скончался на месте происшествия.

9 июля мотоциклист врезался в легковой автомобиль на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. От удара 51-летний мужчина вылетел из седла и упал на асфальт.