Под Магнитогорском 750 детей эвакуировали из лагеря из-за лесного пожара

Возгорание произошло в Абзелиловском районе на расстоянии километра от лагеря «Горное ущелье»

Сегодня, 15 августа, на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан произошел лесной пожар. Огонь вспыхнул на расстоянии одного километра от детского лагеря «Горное ущелье», расположенного в 40 километрах от Магнитогорска. Принято решение об эвакуации детей и персонала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

«15 августа 2021 года в 12:30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 километре от детского лагеря „Горное ущелье“, находящегося в деревне Зеленая Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушение задействовано 10 единиц техники и 17 человек»,— уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, из лагеря «Горное ущелье» эвакуировали 837 человек, в том числе 750 детей и 87 человек персонала, в детский лагерь «Уральские Зори», который находится в 5,5 километра. Эвакуация проведена 9 автобусами.

В пресс-службе «Горного ущелья» подтвердили информацию об эвакуации:

«В горах возле ДООЦ „Горное ущелье“ произошло возгорание леса на расстоянии один километр. На месте работает специальная техника, специалисты из МЧС. Все дети и сотрудники эвакуированы из детского центра „Горное ущелье“ в соседний ДООЦ „Уральские зори“. Организовано их размещение, питание и досуг. Детям ничего не угрожает. Причин для паники нет. Но все же родители, которые переживают за своих детей, могут самостоятельно их забрать на несколько дней домой из ДООЦ „Уральские зори“»,— уточнили в лагере.

Родителям следует обращаться в по номеру администрации ДООЦ «Уральские зори»: 8 (3519) 01-03-19.

На месте работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, в июле лесные пожары бушевали на территории Челябинской области. Детей, отдыхавших в лагере «Роднички», пришлось эвакуировать. Позже по поручению президента РФ школьников отправили в лагерь в Анапу.