Сегодня, 15 августа, на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан произошел лесной пожар. Огонь вспыхнул на расстоянии одного километра от детского лагеря «Горное ущелье», расположенного в 40 километрах от Магнитогорска. Принято решение об эвакуации детей и персонала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
«15 августа 2021 года в 12:30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 километре от детского лагеря „Горное ущелье“, находящегося в деревне Зеленая Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушение задействовано 10 единиц техники и 17 человек»,— уточнили в ведомстве.
По данным ведомства, из лагеря «Горное ущелье» эвакуировали 837 человек, в том числе 750 детей и 87 человек персонала, в детский лагерь «Уральские Зори», который находится в 5,5 километра. Эвакуация проведена 9 автобусами.
В пресс-службе «Горного ущелья» подтвердили информацию об эвакуации:
«В горах возле ДООЦ „Горное ущелье“ произошло возгорание леса на расстоянии один километр. На месте работает специальная техника, специалисты из МЧС. Все дети и сотрудники эвакуированы из детского центра „Горное ущелье“ в соседний ДООЦ „Уральские зори“. Организовано их размещение, питание и досуг. Детям ничего не угрожает. Причин для паники нет. Но все же родители, которые переживают за своих детей, могут самостоятельно их забрать на несколько дней домой из ДООЦ „Уральские зори“»,— уточнили в лагере.
Родителям следует обращаться в по номеру администрации ДООЦ «Уральские зори»: 8 (3519) 01-03-19.
На месте работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Напомним, в июле лесные пожары бушевали на территории Челябинской области. Детей, отдыхавших в лагере «Роднички», пришлось эвакуировать. Позже по поручению президента РФ школьников отправили в лагерь в Анапу.