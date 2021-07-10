Эвакуированных из-за лесного пожара южноуральских детей отправят отдыхать в лагерь в Анапу

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин

Южноуральских детей, которых эвакуировали из лагеря «Роднички» из-за пожаров, отправят отдыхать в Анапу, сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе регионального правительства.

«Я докладывал о ситуации президенту, и президент предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря „Роднички“ (они не завершили свою смену), продолжить отдых на юге, на Черном море»,— цитирует Алексея Текслера пресс-служба правительства Челябинской области.

Также в региональном правительстве сообщили, что детей, скорее всего, отправят в Анапу в лагерь «Смена».

Кроме того, во время телефонного разговора президента и губернатора Владимир Путин поручил Алексею Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан.