Под Челябинском в подпольном цехе обнаружили больше 12 тонн спиртного

Изъято 6,5 тысяч бутылок водки без обязательной маркировки и более девяти тонны жидкости

В Челябинской области полицейские пресекли производство нелегального спиртного и перекрыли канал его сбыта в регионы России. В поселке Железнодорожный города Копейска обнаружили подпольный цех в складском помещении, где трое местных жителей организовали изготовление и сбыт фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

«Здесь располагались автоматизированная линия по розливу спиртосодержащей жидкости, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовой продукции. Кроме того, запасы спирта оперативники обнаружили в деревне Печенкино, в помещении, которое использовалось фигурантами в качестве перевалочной базы», — пояснили в региональном полицейском главке.

В ходе обысков изъято 6,5 тысяч бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки и более девяти тонн спирта. По имеющейся информации, нелегально изготовленные спиртные напитки распространялись в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.