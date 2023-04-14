Под Челябинском ландшафтный пожар угрожал ближайшим поселкам

Возле Берегового и Сухомесово горел камыш

Подразделения Челябинского и Копейского гарнизонов отстояли от огня поселки под Челябинском. 14 апреля в условиях сильного порывистого ветра шла борьба с ландшафтными пожарами возле Сухомесово и Береговой. По данным регионального МЧС России по Челябинской области, камыш горел на значительных площадях.

Возле поселка Сухомесово пожар разгорелся на площади 800 метров, огонь двигался в сторону жилых домов.

«До населенного пункта оставалось всего 400 метров, существовала угроза и поселку Береговой. Осложнял дело сильный порывистый ветер. Было принято решение привлечь силы сразу нескольких подразделений Челябинского и Копейского гарнизонов, технику для дополнительной опашки территории, поливочные машины. Благодаря слаженным действиям угрозу населенным пунктам удалось снять, пожар локализован», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, накануне вечером из-за горящей травы и камыша в пригороде Челябинска накрыло город смогом и гарью.Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер в телегам-канале призвал жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим.