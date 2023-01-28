Четверо жителей Челябинской области лишились почти пяти миллионов рублей после звонков на их мобильные телефоны якобы сотрудников банка и брокерских компаний. Одну из потерпевших злоумышленники обманули по схеме «Родственник попал в ДТП». Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Одной из жертв мошенников стала 57-летняя учительница из Златоуста. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается списать деньги с ее счета. Неизвестный убедил женщину снять деньги и перевести их на запасные счета. В результате учительница лишилась сбережений в размере почти двух миллионов рублей.
По той же схеме злоумышленники обманули 46-летнего заводчанина из Озерска — он перечислил неизвестным один миллион 410 тысяч рублей.
В Карталинском районе жертвой мошенников стала 69-летняя пенсионерка. Ей позвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил заработать на бирже. Он помог установить ей специальное приложение, а также совершать покупки различных акций. В результате жительница Карталов лишилась более 1,2 миллиона рублей.
89-летняя жительница Магнитогорска после звонка мошенников не удостоверилась в том, что с ее внучкой все в порядке, и передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей. Только после этого бабушка позвонила своей родственнице и поняла, что ее обманули.
Напомним, в Челябинской области действует горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Подробнее о том, как она работает, читайте в нашем материале.