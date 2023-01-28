Почти пять миллионов рублей отдали мошенникам четверо жителей Челябинской области

Злоумышленники обманывали южноуральцев, используя разные схемы

Четверо жителей Челябинской области лишились почти пяти миллионов рублей после звонков на их мобильные телефоны якобы сотрудников банка и брокерских компаний. Одну из потерпевших злоумышленники обманули по схеме «Родственник попал в ДТП». Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одной из жертв мошенников стала 57-летняя учительница из Златоуста. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается списать деньги с ее счета. Неизвестный убедил женщину снять деньги и перевести их на запасные счета. В результате учительница лишилась сбережений в размере почти двух миллионов рублей.

По той же схеме злоумышленники обманули 46-летнего заводчанина из Озерска — он перечислил неизвестным один миллион 410 тысяч рублей.

В Карталинском районе жертвой мошенников стала 69-летняя пенсионерка. Ей позвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил заработать на бирже. Он помог установить ей специальное приложение, а также совершать покупки различных акций. В результате жительница Карталов лишилась более 1,2 миллиона рублей.

89-летняя жительница Магнитогорска после звонка мошенников не удостоверилась в том, что с ее внучкой все в порядке, и передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей. Только после этого бабушка позвонила своей родственнице и поняла, что ее обманули.

Напомним, в Челябинской области действует горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Подробнее о том, как она работает, читайте в нашем материале.