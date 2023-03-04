Почти 5 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли у предпринимательницы в Челябинской области

Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей

В Троицке Челябинской области полицейские задержали предпринимательницу, которая хранила в своем гараже на продажу почти пять тысяч пачек контрафактных сигарет. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили 4 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские обнаружили в гараже, принадлежащем 60-летней местной жительнице, 4805 пачек сигарет без акцизных марок. Ущерб составил полмиллиона рублей. Продукцию, которую предпринимательница намеревалась продать, изъяли.

В полиции возбудили уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы на срок до трех лет и крупный штраф. Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Челябинска возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного предпринимателя, который продавал через сеть своих киосков немаркированный табак.