Полиция изъяла у челябинского предпринимателя 12 тысяч пачек безакцизных сигарет

Стоимость немаркированного товара превысила 1,6 миллиона рублей

Сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Челябинска возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного предпринимателя. Мужчина задержан за продажу через сеть своих киосков сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, предприниматель приобретал немаркированный товар у своего знакомого, ранее уже задержанного полицейскими. Сигареты бизнесмен реализовывал в Ленинском районе через собственные торговые киоски и павильоны.

В гараже подозреваемого оперативники подразделения экономической безопасности обнаружили запас табака — 12 тысяч пачек без акцизных марок общей стоимостью более 1,6 миллиона рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта продукции без маркировки, сам он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало Первое областное информагентство, в начале февраля челябинская полиция уже проводила крупное изъятие контрафактных сигарет в Центральном районе города, тогда полицейские также изъяли у местного бизнесмена 12 тысяч пачек табачных изделий.