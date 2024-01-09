Почти 450 автонарушителей поймали на дорогах Южного Урала в новогодние каникулы

В том числе более 300 человек сели за руль пьяными

Порядка 450 грубых нарушений ПДД выявили госавтоинспекторы Челябинской области в первые восемь дней нового года. В том числе 140 человек сели за руль без водительских прав, еще более 300 — после употребления алкоголя, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ведомства.

Сообщается, что 277 пьяных водителей поймали впервые, поэтому их ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Тех, кого задержали не впервые, а это 32 человека, привлекут к уголовной ответственности, им может грозить до 3 лет лишения свободы.

Добавим, с 1 по 8 января 2024 года на территории Челябинской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.