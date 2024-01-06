В тройном ДТП возле «Фиесты» в Челябинске пострадали два человека

Травмы получили пассажирки двух авто

Сегодня, 6 января, днем в Челябинске около ТРК «Фиеста» столкнулись три автомобиля. В результате помощь медиков потребовалась двум пассажиркам, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 15:29 на улице Молодогвардейцев, 7. По предварительным данным, участниками ДТП стали автомобили «Форд», «Лада Х-Рей» и «Хендай», за рулем которых находились мужчины. Что стало причиной столкновения — полицейские пока выясняют.

В результате аварии пострадали пассажирки «Форда» и «Лады».

Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о том, что, находясь за рулем, следует быть особенно внимательными и осторожными, а также взаимовежливыми.