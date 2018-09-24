/ Ветеринары цирка начали обследование потерявшего сознание тигра

Животному стало плохо во время выступления.

Одной из причин потери сознания тигра во время выступления в Магнитогорске может стать мышечный спазм. Сейчас ветеринары цирка проводят необходимые исследования, в том числе и проверяют уровня глюкозы в крови животного, для установления точного диагноза. Ветеринарный врач магнитогорского цирка Ивана Пестелев предполагает, что у хищника могла неправильно сработать поджелудочная железа, из-за чего ему и стало плохо.

Причин может быть много, нужно провести ряд лабораторных исследований. Скорее всего, произошел мышечный спазм, за счет чего животное стало вести себя неадекватно и потеряло сознание. Причины судороги могут быть разные, нужно делать анализы, устанавливать диагноз. Сейчас мы проводим лабораторную диагностику крови, будем смотреть ее на глюкозу. Может быть у тигра неправильно сработала поджелудочная железа, из-за этого изменился уровень сахара в крови, что и привело к судороге, такое тоже бывает. — рассказал сайту «Первый областной» ветеринарный врач магнитогорского цирка Иван Пестелев.

Напомним, в Магнитогорске во время выступления цирка Багдасаровых одному из хищников внезапно стало плохо. Тигр начал биться в конвульсиях, а затем свалился в обморок. К хищнику подошел дрессировщик, пытаясь привести подопечного в чувства. Жуткий момент попал на видео.