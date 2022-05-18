Побивший дочь возле школы челябинец объяснил причины поступка

Решается вопрос о постановке семьи на учет и привлечении отца к ответственности

В Челябинске мужчина, побивший возле школы свою семилетнюю дочь, объяснил причины поступка. По данным источника ИА «Первое областное», отец слишком долго ждал девочку в машине, тем временем с ним находился маленький ребенок и плакал.

В пресс-службе УМВД Челябинска корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что семья характеризуется как благополучная, ранее на учете не состояла. Также в полиции добавили, что продолжается проверка по факту публикации видео в соцсети, на котором зафиксирован момент, где отец дал подзатыльник дочери, а потом пнул ее. Правоохранители выезжали на место происшествия, беседовали с педагогами школьницы и установили личности ее родителей.

К ситуации подключилась прокуратура Калининского района Челябинска. Сотрудники ведомства проконтролируют ход проверки.

«В настоящее время управлением социальной защиты населения решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет, сотрудниками полиции рассматривается вопрос о привлечении отца к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, инцидент, попавший на видео, случился возле образовательного центра на Университетской Набережной. На кадрах видно, как отец возле автомобиля отвешивает девочке подзатыльник, стягивает с ребенка рюкзак, а потом пинает дочку. После этого школьница садится в машину.