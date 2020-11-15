По факту смерти семьи при пожаре в Пласте возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Челябинской области проводит необходимую проверку.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти трёх взрослых и ребёнка на пожаре в Пласте, произошедшем рано утром сегодня, 15 ноября. Об этом сайту «Первый областной» сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Владимир Шишков.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“). По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке»,— сообщил Владимир Шишков.

На данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, ЧП произошло сегодня в частном доме около 6 часов утра. Прибыв на место, пожарные обнаружили в горящем здании тела двух мужчин, женщины и девятилетней девочки. Медики констатировали их смерть. Для того, чтобы локализовать горение, спасателям потребовалось более получаса. Затем пожарные проводили разбор и проливку конструкций.