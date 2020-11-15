В Пласте при пожаре в частном доме сгорела семья

Сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Пласте Челябинской области сегодня рано утром, 15 ноября, произошёл пожар в частном доме. Несмотря на то, что сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место, жертв избежать не удалось. Подробнее рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме, обложенном кирпичом, поступило в 06:05 утра. На момент прибытия первых спасателей происходило горение кровли и надворных построек, общая площадь пожара составляла около 150 квадратных метров. И пока пожарные работали над локализацией горения снаружи, сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы отправились в дом.

«В ходе тушения пожара были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребёнок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых. По предварительной информации, семья, проживавшая в доме, состояла на учёте как неблагополучная»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Локализация пожара была объявлена в 06:44, на данный момент спасатели продолжают проливку и разбор конструкций. Выяснять причины возгорания предстоит специалистам Испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки в надворных постройках.

На месте работали 14 единиц техники и 41 человек, из которых от МЧС — 8 единиц техники и 23 человека личного состава.