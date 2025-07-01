По факту смертельного наезда на 5-летнего ребенка в Аше возбуждено уголовное дело

Водитель утверждает, что не заметил, как сбил двух человек

По факту смертельного наезда на малолетнего ребенка на пешеходном переходе в Аше возбуждено уголовное дело. Водителю вменяется статья «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП», расследование контролирует городская прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 66-летний водитель Chevrolet Niva совершил наезд на 25‑летнюю девушку и ее 5‑летнего сына, переходивших проезжую часть по зебре, и уехал, впоследствии был задержан.

В результате наезда пострадавшие получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, ребенок скончался в больнице.

Водитель пояснил, что не заметил факта наезда на пешеходов.