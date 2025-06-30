Молодая женщина и пятилетний малыш госпитализированы в Аше после наезда автомобиля. Машина сбила маму с ребенком, когда они переходили дорогу по «зебре», сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
«По предварительным данным, 30 июня в 11:13 у дома 1 по улице Советской в Аше 67-летний водитель Chevrolet Niva совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель оставил место ДТП, впоследствии был задержан», — говорится в сообщении.
В результате наезда пешеходы с различными травмами госпитализированы.
По факту аварии начата проверка.
UPD. В девять часов вечера стало известно, что спасти мальчика не удалось.