/ «Плывем». Дороги и переходы затопило в Челябинске. Видео

Природная стихия напомнила о себе в пятницу, 13.

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Сегодня, 13 июля, Челябинск затопило после продолжительного ливня. Погода преподнесла сюрприз во второй половине дня. Сгустившиеся тучи принесли с собой грозу и ливень, которые не успокаивались в течение часа.

Челябинск. Плывем. — лаконично охарактеризовали происходящее пользователи сети.

Автомобилисты столкнулись с серьезными проблемами. Машинам пришлось буквально плыть по дорогам, поскольку сливные стоки не справились с потоками воды. Транспорт не везде смог проехать, многие буксовали. Так, например, случилось на улицах Артиллерийской, Труда, Братьев Кашириных, Кирова. Потоп спровоцировал 7-балльные пробки.

Огромная пробка в районе цирка, невозможно проехать. Машины плывут, мы сами видели одну такую. «Приору» качало на волнах. Похожая ситуация и на проспекте Ленина. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Ольга.

Трудности возникли и у пешеходов. Вода полностью закрыла собой тротуары. Особенно сильно это заметно на стыках между проезжей и пешеходной частями. Там вода «стоит». Челябинцам, ждущим транспорт на остановках, пришлось встать на скамейки.