Площадь пожара в птицекомплексе «Равис» - почти 4 тысячи квадратных метров

Горят кровля и внутренние помещения фермы

В поселке Рощино продолжается пожар на производственной площадке птицефабрики агрохолдинга «Равис» уже более двух часов, на его тушении задействованы 83 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«17 июня в 18:18 местного времени поступило сообщение о пожаре в одном из зданий птицефабрики п. Рощино Челябинской области. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходит горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь составляет 3,8 тысяч квадратных метров. По информации администрации объекта людей в здании нет, по предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлечено 83 человека и 26 единиц техники. Как сообщил ранее ИА «Первое областное» владелец агрохолдинга Андрей Косилов, причиной пожара стало попадание молнии в кровлю здания во время грозы.