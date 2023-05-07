Площадь пожара в нацпарке «Зигальга» превысила 1000 гектаров

При этом ситуация улучшилась благодаря понижению температуры

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области по-прежнему тушат пожар, начавшийся вечером 4 мая. По данным на утро 7 мая, огнем пройдено 1024 гектара, сообщили в телеграм-канале нацпарка.

«Площадь активного горения уменьшилась — помогла, в том числе, погода. Сегодня ночью температура в горах опустилась почти до нуля градусов. Утром 7 мая по южной стороне пожара продолжилась прокладка широкой минполосы, которая ведется с первого дня. Проложено уже 7 километров. По западной стороне опашка уже проведена»,— уточнили представители Зигальги.

Напомним, пожар мог начаться из-за незатушенного костра, который оставили после себя туристы-сплавщики. Из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на траву и деревья.

В тушении принимают участие более 100 человек, в том числе специалисты Авиалесоохраны из Перми.

Областная прокуратура проводит проверку по факту пожара, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц особо охраняемой территории при подготовке к пожароопасному сезону, наличию необходимых сил и средств тушения огня.