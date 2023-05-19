Площадь пожара под Усть‑Катавом составила 45 га

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания

Площадь пожара в поселке Вязовая в Усть-Катавском городском округе составила 45 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Ликвидировать возгорание удалось вчера вечером. На пожаре работали 58 человек и 19 единиц техники.

По предварительным данным, рядом с железнодорожными путями загорелась трава. Прокуратура проводит проверку.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что только в начале мая в регионе потушили 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. На территории области запустили беспилотники для фиксации термоточек. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют каждый день. Их ждут внушительные штрафы до 800 тысяч рублей.