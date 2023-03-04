Следственный комитет начал проверку по факту смерти на пожаре в многоэтажке в Челябинске женщины и 10-летней девочки. Как сообщили 4 марта в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области, пожар мог произойти из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар в квартире на восьмом этаже в доме, расположенном на проспекте Победы, 289, произошел вечером 3 марта. Прибывшие спасатели обнаружили в помещении женщину и девочку 10 лет. Несмотря на то, что их оперативно передали медикам, спасти пострадавших не удалось.