СК проводит проверку по факту пожара в Челябинске, в котором погибли женщина и девочка

ЧП могло произойти из-за обогревателя

Следственный комитет начал проверку по факту смерти на пожаре в многоэтажке в Челябинске женщины и 10-летней девочки. Как сообщили 4 марта в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области, пожар мог произойти из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар в квартире на восьмом этаже в доме, расположенном на проспекте Победы, 289, произошел вечером 3 марта. Прибывшие спасатели обнаружили в помещении женщину и девочку 10 лет. Несмотря на то, что их оперативно передали медикам, спасти пострадавших не удалось.