Паромную переправу возобновили в Керченском проливе

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто

С 8 октября Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив после ЧП на мосту. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Движение по мосту полностью закрыто. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей»,— написал он.

Поезда в Крым и из него временно курсировать не будут, поэтому, как сообщили ТАСС в РЖД, продажа билетов приостановлена.

«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат»,— сообщили в РЖД.

По данным Национального антитеррористического комитета, утром 8 октября на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.