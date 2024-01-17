Падение сосульки на ребенка в Снежинске вылилось в уголовное дело

Следователи дадут оценку бездействию коммунальщиков

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после падения сосульки на 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Снежинске в среду, 17 января, мальчик был госпитализирован.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории», — сообщает Следственный комитет.

В ведомстве напомнили, что санкция 238-й статьи УК РФ предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до 10 лет.