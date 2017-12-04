/ Нетрезвому мужчине отрезало ноги составом на станции Чурилово

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

На станции Чурилово в минувшую субботу, 2 декабря, произошла трагедия. В вечернее время на путях оказался мужчина. Очевидцы утверждают, что он был нетрезв. В это время по железной дороге проезжал состав. Он задел мужчину. По информации очевидцев, к месту быстро приехала карета «скорой». Травмированного мужчину погрузили в автомобиль без ног.



Ситуацию подтверждаем. Нами зафиксирована травматическая ампутация конечностей. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По факту травмы будет работать следственный комитет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.



По данным следователей, мужчина жив и находится в больнице. Его состояние не уточняется.



Отметим, что жители Чурилово рассказали о находящемся неподалеку пешеходном мосте. Якобы многие, чей путь лежит через железнодорожные пути, не пользуются им, экономя время, но рискуя при этом жизнью.