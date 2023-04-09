Особый противопожарный режим ввели в Кунашакском районе

Что запрещено делать местным жителям и гостям района

На территории Кунашакского района Челябинской области ввели особый противопожарный режим (ОПР). Как сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона, это уже седьмая территория, где введен ОПР.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Сосновском, Троицком, Нагайбакском, Аргаяшском и Катав-Ивановском районах, а также в Миассе.

Напомним, в этот период южноуральцам запрещено посещать леса, жечь костры, готовить еду на мангалах, сжигать мусор и сухую траву. Нарушителям грозят крупные штрафы: для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.