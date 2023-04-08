Особый противопожарный режим ввели еще в четырех районах Челябинской области

Ландшафтные пожары в этом году в регионе начались раньше, чем обычно

Накануне, 7 апреля, особый противопожарный режим ввели еще в четырех районах Челябинской области: Сосновском, Троицком, Нагайбакском и Аргаяшском. Об этом сообщили в пресс-службах главного управления лесами региона и администраций Аргаяшского и Нагайбакского районов.

Таким образом, на сегодняшний день особый противопожарный режим введен уже на шести территориях Челябинской области: ранее его ввели в Катав-Ивановском районе и в Миассе.

В период действия особого противопожарного режима запрещено посещать леса, использовать мангалы, разводить костры, сжигать мусор, сухие траву и листья. В противном случае можно получить крупный штраф: для граждан он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.