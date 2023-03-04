Организатора азартных игр задержали в Челябинске

Подпольный клуб мужчина оборудовал в одном из домов в Курчатовском районе

В Челябинске задержали мужчину, который организовал азартные игры в одном из помещений в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

О том, что в одном из домов местный житель организовал игорный клуб, узнали сотрудники полиции. Мужчину задержали, компьютеры, системные блоки и прочее оборудование изъяли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). По данной части статьи челябинцу грозит до двух лет тюремного заключения.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— уточнили в ведомстве.

В феврале этого года челябинские полицейские ликвидировали сразу пять подпольных игровых залов. Азартные игры организовал 55-летний местный житель. Но под суд пойдет не только он: уголовное дело возбудили и в отношении 24 человек, которые работали в залах операторами, охранниками и администраторами.