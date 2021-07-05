Организатор побоища на рок‑фестивале «Торнадо» под Миассом вышел по УДО

Он отбывал наказание с 2018 года

Сегодня, 5 июля, Челябинский областной суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил ходатайство одного из организаторов беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» Александра Гиря об условно-досрочном освобождении. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Александр Гирь подавал ходатайства об УДО неоднократно. И каждый раз ему отказывали. 9 июня Копейский городской суд в очередной раз не удовлетворил просьбу осужденного.

«Сегодня Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил постановление первой инстанции. Александр Гирь выйдет из исправительной колонии на два года раньше», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, вечером 28 августа 2010 года в лагере под Миассом около 50 человек, раздетых по пояс, налетели на зрителей музыкального фестиваля «Торнадо», стали бить их палками, металлическими трубами и битами. В июле 2012 года 13 организаторов побоища были приговорены Челябинским областным судом к лишению свободы на сроки от трех до шести с половиной лет. Потерпевшими по уголовному делу признаны 39 человек. Сергей Курбатов находился в бегах в течение двух лет, в октябре 2012 года задержан в Копейске и этапирован в Екатеринбург. Анатолий Гилев в начале 2013 года сдался следствию и рассказал о своем участии в массовых беспорядках, после чего был отпущен под подписку о невыезде. В конце января при пересечении границ Украины и Словакии был задержан Максим Попов, находившийся в международном розыске. Он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, Сергей Курбатов получил четыре года, Анатолию Гилеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Александр Гирь долгое время скрывался от правосудия, из-за чего следствие затянулось на семь лет.

5 сентября 2018 года Гиря приговорили к шести годам лишения свободы. Он признан виновным по части 1 статьи 212 («Организация массовых беспорядков»), пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по признакам принадлежности в определенной социальной группе»).

