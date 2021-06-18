Названа причина взрыва кислородной станции на ковидной базе ГКБ № 2

Эксперты нашли серьезные нарушения в работе электрооборудования

Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин взрыва на кислородной станции челябинской ГКБ № 2, который произошел 31 октября 2020 года. Результаты расследования ведомство озвучило на своем сайте в пятницу, 18 июня.

«Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности», — говорится в релизе.





Пациентов экстренно эвакуировали из больницы. От холода люди спасались теплыми одеялами.

Кроме того, в ходе расследования ревизоры нашли ряд нарушений промышленной безопасности. Например, монтаж станции проводился без проектной документации. В больнице не соблюдали инструкцию по эксплуатации станции, а само оборудование не было зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов.

Помимо этого, у больницы не было лицензии на эксплуатацию станции. А сотрудники, отвечавшие за ее работу, не прошли необходимую аттестацию.

По результатам проверки комиссия предложила ряд мер по устранению причин аварии. В отношении самой больницы возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Главврач ГКБ № 2 Ольга Поздеева категорически отказалась комментировать заключение журналистам. В Минздраве областе выводы экспертов также не комментирут.







От взрыва пострадал жилой высотный дом.

Напомним, кислородная станция взорвалась 31 октября 2020 года. В результате ЧП пострадали близлежащие дома, а пациентов пришлось срочно эвакуировать в другие больницы. На место происшествия незамедлительно прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Пережить эмоции того дня помогает фоторепортаж нашего корреспондента Марины Власовой с места взрыва.

После взрыва больнице понадобился ремонт. Однако ковидный стационар в ГКБ № 2 больше не открывали — больница вернулась к плановому приему пациентов.