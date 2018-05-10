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/ В челябинском троллейбусе во время движения разбилось окно

В челябинском троллейбусе во время движения разбилось окно

Осколки едва не задели пассажиров.
сегодня в 20:01
  |  Происшествия

Заднее стекло разбилось на мелкие осколки у троллейбуса с маршрутным номером 17. Инцидент произошел 8 мая примерно в семь часов вечера. По предварительной информации, жертв чудом удалось избежать. Как пояснил сайту «Первый областной» водитель транспортного средства, в салоне в этот момент находилось около пяти пассажиров.

Останавливался на Академической услышал хлопок, думал сзади кто-то въехал или кинул камнем. Спросил у стоявшего сзади маршрутчика, никто ли не кинул, на что он сказал, что, мол, у тебя оно посыпалось. — пояснил водитель троллейбуса Дмитрий Назаров.

Сразу после этого транспортное средство отправили в депо. Там пояснили, что это уже второй подобный случай за неделю.

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