/ В челябинском троллейбусе во время движения разбилось окно

Осколки едва не задели пассажиров.

Заднее стекло разбилось на мелкие осколки у троллейбуса с маршрутным номером 17. Инцидент произошел 8 мая примерно в семь часов вечера. По предварительной информации, жертв чудом удалось избежать. Как пояснил сайту «Первый областной» водитель транспортного средства, в салоне в этот момент находилось около пяти пассажиров.

Останавливался на Академической услышал хлопок, думал сзади кто-то въехал или кинул камнем. Спросил у стоявшего сзади маршрутчика, никто ли не кинул, на что он сказал, что, мол, у тебя оно посыпалось. — пояснил водитель троллейбуса Дмитрий Назаров.

Сразу после этого транспортное средство отправили в депо. Там пояснили, что это уже второй подобный случай за неделю.