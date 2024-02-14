Огонь объял частный дом в Копейске

Пострадавших нет

Ночью 14 февраля в Копейске Челябинской области загорелся частный жилой дом. Обошлось без пострадавших: хозяин самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Куйбышева. Хозяин дома, обнаружив возгорание, сразу же вышел на улицу и вызвал спасателей. Прибыв, последние обнаружили угрозу распространения огня на соседние дома. Благодаря слаженной работе угроза была быстро снята и пожарные принялись ликвидировать возгорание.

Пострадавших в результате нет. Причина пожара выясняется.

Ранее спасатели работали на пожаре в Брединском районе. Там без жертв не обошлось: в результате погиб 54‑летний мужчина.