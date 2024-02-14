Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем

Накануне, 13 февраля, в поселке Павловском Брединского района в частном доме произошел пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели в ходе тушения обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе Карталинского пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание произошло на улице Целинной. Прибывшие спасатели быстро локализовали его и принялись ликвидировать. В ходе тушения было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Установлено, что он отравился продуктами горения.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности»,— уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали 10 человек и две единицы техники.