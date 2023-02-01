Обвиняемый во взятке проректор ЮУрГГПУ отправлен на два месяца под домашний арест

По версии следствия, Павел Рябчук получил 11 тысяч рублей за защиту диплома студентки

Суд в Челябинске отправил под домашний арест проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука, задержанного накануне по подозрению в получении взятки. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, Павел Рябчук, занимая должность завкафедрой экономики, управления и права, получил от студентки не менее 11 тыс. рублей за организацию написания дипломной работы и ее успешной защиты на положительную оценку. Он обвиняется по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Павел Рябчук будет находиться под домашним арестом до 30 марта.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало об аналогичной мере пресечения для коллеги Павла Рябчука — замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко. Обоих задержали 31 января по подозрению во взяточничестве.