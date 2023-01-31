В Челябинске проректора одного из вузов подозревают в получении взяток от студентов

В отношении него и замдиректора института возбудили уголовное дело

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете задержали проректора и заместителя директора профессионально-педагогического института того же вуза. Их подозревают в получении взятки более, чем 20 тысяч рублей, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.



По данным следствия, подозреваемые брали взятки у студентов за сдачу экзаменов, а проверку знаний не проводили.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области и регионального управления МВД России.