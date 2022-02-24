Обвиняемый в убийстве бывшей жены карталинский депутат отправлен в СИЗО

Николай Швец арестован на два месяца

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Карталинский городской суд арестовал на два месяца жителя Полтавского сельского поселения, зампредседателя местного сельсовета Николая Швеца. Мужчина обвиняется в убийстве своей бывшей супруги и причинении тяжелого огнестрельного ранения ее коллеге, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе горсуда.



«Николай Швец в судебном заседании просил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако судья счел убедительными доводы прокуратуры и следствия. Обвиняемый заключен под стражу до 22 апреля 2022 года», — сообщили в Карталинском суде.

Напомним, убийство на железнодорожной станции Карталы произошло вечером 21 февраля. Швец, вооруженный охотничьим ружьем, приехал к месту работы бывшей супруги Екатерины, застрелил ее, тяжело ранил выбежавшего на шум железнодорожника и обстрелял третьего сотрудника РЖД. Затем обвиняемый уехал на своем автомобиле и пытался покончить с собой. В тот же вечер он был задержан сотрудниками карталинского угрозыска и транспортной полиции.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Первому областному информагентству предоставили видеозапись следственного эксперимента, проведенного на станции Карталы. На кадрах официальной видеозаписи видно, как следователь и сотрудники полиции задают обвиняемому вопросы, уточняя обстоятельства нападения. Роль жертвы играет манекен в руках полицейского.