Новые дела о взятках возбудили на экс‑директора фонда капремонта Челябинской области

Виктору Тихоненко предъявлены обвинения в получении более 700 тысяч рублей

Следственным управлением СК России по Челябинской области предъявлены новые обвинения бывшему директору фонда капремонта Виктору Тихоненко.

По данным следствия, в 2017 и 2019 годах Тихоненко, используя свое служебное положение, получил от директора коммерческой организации взятки на общую сумму свыше 730 тысяч рублей.

Взамен он способствовал заключению договоров с фондом на выполнение работ по капремонту многоквартирных домов в Челябинске без проведения конкурсных процедур, а также обеспечивал беспрепятственную приемку и оплату этих работ, а также за приемку работ по ремонту фасадов.

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки в значительном и крупном размерах (часть 3 и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). В настоящее время Виктор Тихоненко уже находится под стражей по ранее возбужденным делам о коррупции и превышении полномочий.

Новые эпизоды преступной деятельности были выявлены и задокументированы в ходе оперативного сопровождения дела сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на закрепление и расширение доказательной базы по всем эпизодам.

О том, как ведется в Челябинской области борьба с коррупцией на всех уровнях, Первому областному агентству рассказал руководитель 1‑го контрольно-следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Уколов.