Следователь Дмитрий Уколов: борьба с коррупцией — это борьба за честность

Непарадные цифры и неудобные мысли ко Дню борьбы с коррупцией

Когда мы слышим о задержании очередного коррупционера, реакция часто бывает двоякой. С одной стороны, некоторое злорадство: «Поймали жадину!», с другой — фатализм: «Одного от кормушки уволокли, десять новых припали. Ничего не изменишь». Руководитель 1‑го контрольно-следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Уколов, чья работа как раз и состоит в том, чтобы «ловить жадин», со второй частью не согласен. А насчет первой — уточняет: «Динамика положительная. И это плохая новость для тех, кто еще не пойман». В канун Дня борьбы с коррупцией обсудили, возможно ли искоренить ее полностью и что для этого должен сделать каждый из нас.

«Последние шесть лет выявляемость коррупционных преступлений показывает стабильный плюс. Так, за 11 месяцев этого года сообщений уже на 12,5% больше, чем за весь прошлый год, возбуждено свыше 1000 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено более 350 коррупционеров. Но это не значит, что коррупции стало больше. Это значит, что мы — следователи и оперативные службы силовых ведомств — стали работать эффективнее, видеть и выявлять более тонкие многоходовые схемы и плотнее взаимодействовать», — говорит Дмитрий Уколов.

Главный маркер качества работы, по его словам, не количество заведенных дел, а их судьба. Отказных материалов (когда сигнал не подтвердился) стало в два раза меньше. А вот дел, ушедших в суд, на треть больше.

«И только одно дело было возвращено на доследование — это высокий показатель качества. Мы ориентируемся на то, чтобы с первого захода дело было безупречным и дошло до приговора. Разумеется, обвинительного», — говорит следователь.

Структура преступлений — некий срез общества. 46% всех коррупционных дел в области — это чистое взяточничество: получение, дача, посредничество.

«И это, на самом деле, радует, потому что означает: мы бьем не по периферийным злоупотреблениям, а в самое ядро — в прямую, агрессивную коррупцию, где вопросы решаются не законом, а толщиной кошелька».

Предметом взятки может стать все что угодно, продолжает Дмитрий Уколов:

«Классика — это, конечно, деньги, машины, мотоциклы. Но были в практике ульи, но не простые — профессиональные, на колесах, строительные вагончики, стройматериалы, коллекционное оружие с художественной гравировкой... Все, что имеет ценность, может стать предметом взятки. Даже, скажем, колеса для трактора — в городе смешно, а для главы сельского поселения вполне себе масштаб».

На вопрос, искоренима ли коррупция, Уколов отвечает историей про министра из одной азиатской страны, которого казнили за взятки:

«Это был тот самый человек, который отвечал за всю борьбу с коррупцией в стране. И он знал, что за взятку грозит смертная казнь, каждый день видел. И все равно пошел на это — не убоялся. Значит, где-то внутри себя он допустил: „мне — можно“, „меня — пронесет“, „я — умнее системы“».

Это не так, убежден Дмитрий Уколов. На каждую умную голову найдется поумнее. А уж если оперативники сядут с коллективным разумом за мозговой штурм — то наверняка разберут любую схему по винтикам, и все равно коррупционера поймают. Это вопрос времени и настойчивости.





Что же остановит умного, образованного человека, который уже оценил все риски, но все равно хочет «урвать»?

«Современные санкции. Они сломают жизнь даже самого расчетливого. Сейчас сроки за коррупцию — космические. Плюс конфискация. Представьте: человек теряет все — свободу на 10—15 лет, квартиру, машину, сбережения. А выйдя, он уже не сможет занимать руководящие должности. Куда ему? Разве что пиццу развозить. Для многих, особенно возрастных, это сильный сдерживающий фактор».

Именно поэтому, считает следователь, так важна публичность. Громкие задержания в СМИ — это не пиар силовиков. Это настоящий холодный душ для тех, кто только подумывает, а не ступить ли на скользкий путь.

«Человек с плохими мыслями утром видит новость, как кого-то жестко задержали при детях, как конфискуют имущество, и, возможно, передумает, откажется от задуманного. Это определенная профилактика на деле. Мы боремся не только за то, чтобы виновные понесли заслуженную ответственность, но и за то, чтобы удержать от рокового шага, особенно молодых», — добавляет Дмитрий Уколов.

Воспитать нельзя исправить. Где поставить запятую?

Но все это — борьба с последствиями. А где корень? Следователь Уколов уверен: в воспитании и в информационной среде.

«Это долгая работа, которая начинается в детстве. Нужно закладывать правильные ценности и дома, и в школе. И огромная роль у информационного поля. Когда в кино или сериалах коррупционеров или бандитов романтизируют, делают из них героев — это воспитывает в молодежи искаженные идеалы, определенные негативные ориентиры и понимание, что красиво жить можно только нечестно. Нужна здоровая цензура и больше позитивных примеров. Но отмечу, что воспитание — это инвестиция на 30 лет вперед. Только когда сегодняшние дети, наученные, что честность — это норма, сами станут правильно воспитывать своих, тогда и начнется настоящее изменение».

И главное, конечно, личный пример:

«Если начальник берет, то для подчиненного это становится нормой. И эта „норма“ спускается все ниже, пока намек на „благодарность“ не начнет звучать уже на уровне рядового клерка. Это и есть та самая „гниль“, которая от головы идет в каждую клеточку организма».

Победить коррупцию на 100% невозможно, резюмирует Дмитрий Уколов спустя 20 лет борьбы. Потому что искать легкие пути решения вопросов и выгоды — это в природе человека. Но сделать ее маргинальным, постыдным, рискованным явлением — можно и нужно. И это задача не только силовиков. Это ежедневный выбор каждого: чиновника — не протянуть руку, бизнесмена — не сунуть конверт, просто гражданина — не «дать на лапу», чтобы «не заморачиваться», и не молчать, если у тебя вымогают.

«Коррупция — это не абстракция. Это та самая тысяча рублей, которая прибавилась к цене ваших яиц в магазине, потому что производителю пришлось „занести“ за место на полке. Это яма на дороге, которую „отремонтировали“ только на бумаге. Это снижение качества нашей с вами жизни здесь и сейчас. Поэтому бороться с ней — в интересах каждого».

Именно в этой ежедневной, негромкой борьбе за честность внутри себя и вокруг — и заключается истинный смысл Дня борьбы с коррупцией. Не в отчетах, а в поступках.