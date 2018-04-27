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/ Три человека заживо сгорели в квартире

Три человека заживо сгорели в квартире

Пожар начался среди ночи.
сегодня в 14:30
  |  Происшествия

Квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома вспыхнул сегодня, 27 апреля, в селе Новобурино Кунашакского района. Информация о возгорании поступила в 3:03, на вызов прибыли сотрудники МЧС. Ликвидировать открытое горение удалось через 8 минут, в 3:25 пожар был потушен. Пробравшись внутрь помещения, сотрудники МЧС обнаружили тела трех человек. В пожаре погибли мужчина и две женщины. Происшествием заинтересовались в следственном комитете.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В борьбе с огнём от МЧС принимали участие 5 человек и 2 единицы техники, от противопожарной службы 7 человек и 2 единицы техники.— уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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