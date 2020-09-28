Несколько автомобилей сожгли неизвестные в Магнитогорске

Огнем уничтожено четыре иномарки.

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В Магнитогорске сегодня ночью, 28 сентября, неизвестные подожгли сразу несколько автомобилей. По данным сотрудников полиции, на улицах Советская и Индустриальная пострадали четыре иномарки.

«Данный факт зарегистрирован, было возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Ряд СМИ сообщают, что одна из иномарок принадлежала священнуслужителю. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по данной статье — до двух лет лишения свободы.