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/ ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале

ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале

Объем незаконно выкачанных нефтепродуктов составил 2,5 тысячи тонн.
сегодня в 10:53
  |  Происшествия

Банду из 9 человек, промышлявшую хищением нефтепродуктов из трубопровода в Ашинском районе, заключили под стражу. Предполагаемые преступники путем незаконной врезки выкачивали дизельное топливо, а потом перепродавали. Таким образом им удалось заполучить более 2,5 тысяч тонн продукции.

Из материалов уголовного дела следует, что 37-летний организатор группы и 8 активных участников с целью хищения дизельного топлива и его дальнейшего сбыта, используя незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод расположенный на территории Ашинского района Челябинской области, похитили более 2,5 тысяч тонн топлива причинив собственнику ущерб на сумму свыше 60 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, наложен арест на их имущество. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ближайшее время дело будет передано в Ашинский районный суд.

Напомним, в 2015 году трое мужчин совершили незаконную врезку в трубопровод «Уфа-Петропавловск», проходящий на территории Сосновского района Челябинской области. Злоумышленникам удалось похитить почти 5 тонн топлива общей стоимостью 128 тысяч рублей. Во время очередного вреза участники ОПГ планировали «слить» еще 1,7 тонны, но были пойманы с поличным. В момент задержания у них были изъяты две кустарно переоборудованные автомашины для перевозки нефтепродуктов. Позже удалось установить других участников преступлений и новые факты.

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