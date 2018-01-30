/ ОПГ похитила дизельного топлива на 60 миллионов рублей на Южном Урале

Объем незаконно выкачанных нефтепродуктов составил 2,5 тысячи тонн.

Банду из 9 человек, промышлявшую хищением нефтепродуктов из трубопровода в Ашинском районе, заключили под стражу. Предполагаемые преступники путем незаконной врезки выкачивали дизельное топливо, а потом перепродавали. Таким образом им удалось заполучить более 2,5 тысяч тонн продукции.

Из материалов уголовного дела следует, что 37-летний организатор группы и 8 активных участников с целью хищения дизельного топлива и его дальнейшего сбыта, используя незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод расположенный на территории Ашинского района Челябинской области, похитили более 2,5 тысяч тонн топлива причинив собственнику ущерб на сумму свыше 60 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, наложен арест на их имущество. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ближайшее время дело будет передано в Ашинский районный суд.

Напомним, в 2015 году трое мужчин совершили незаконную врезку в трубопровод «Уфа-Петропавловск», проходящий на территории Сосновского района Челябинской области. Злоумышленникам удалось похитить почти 5 тонн топлива общей стоимостью 128 тысяч рублей. Во время очередного вреза участники ОПГ планировали «слить» еще 1,7 тонны, но были пойманы с поличным. В момент задержания у них были изъяты две кустарно переоборудованные автомашины для перевозки нефтепродуктов. Позже удалось установить других участников преступлений и новые факты.

