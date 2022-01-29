Начальника управления Госстройнадзора челябинского Минстроя отправили в СИЗО

Евгений Ефименко проведет в изоляторе два месяца

Начальника управления Госстройнадзора регионального министерства строительства Евгения Ефименко отправили в СИЗО на два месяца по делу о взятке. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратурой Ленинского района города Магнитогорска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Евгения Ефименко, обвиняемого по пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 27 марта 2022 года»,— сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в августе 2021 года начальник управления Госстройнадзора через посредника получил взятку от предпринимателя — скидку на покупку автомобиля за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии строительным нормам объекта незавершенного строительства в Челябинске.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области.

Напомним, информация о задержании Евгения Ефименко появилась 27 января.