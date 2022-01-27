В Челябинске задержан начальник управления Госстройнадзора регионального Минстроя

Евгений Ефименко подозревается в получении взятки

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника управления Госстройнадзора регионального Минстроя Евгения Ефименко. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам, при наличии существенных нарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Информацию ИА «Первое областное» прокомментировали в пресс-службе министерства.

«Пока министерство не располагает фактическими данными по ситуации. Информация проверяется. В любом случае министерством будет оказано необходимое содействие в работе органов следствия», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минстроя.

Напомним, Евгений Ефименко является почетным строителем России, в 2019 году получил почетный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Отмечен почетной грамотой Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, имеет звание «Заслуженный строитель Челябинской области». Занимает должность начальника управления регионального Государственного строительного надзора регионального Минстроя с 2007 года.

Напомним, ранее следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой и директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова. Их обвиняют в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния».

10 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции и продлил срок содержания под стражей замминистра строительства региона Ивана Белавкина.

