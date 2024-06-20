Сотрудники областного управления по вопросам миграции выявили владельца ресторана, который незаконно трудоустроил гражданку из ближнего зарубежья. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
В текущем году за незаконное привлечение к труду иностранных граждан по части 1 статьи 18.15 КоАП выявлено 362 нарушения, в том числе 48 — в отношении юридических лиц.
Совсем недавно за сутки из Челябинской области выдворили 22 мигранта.
Текст: Карина Шакирова