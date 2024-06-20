На Южном Урале ресторан оштрафовали за незаконно работавшую мигрантку

Сумма штрафа составила 125 тысяч рублей

Сотрудники областного управления по вопросам миграции выявили владельца ресторана, который незаконно трудоустроил гражданку из ближнего зарубежья. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В текущем году за незаконное привлечение к труду иностранных граждан по части 1 статьи 18.15 КоАП выявлено 362 нарушения, в том числе 48 — в отношении юридических лиц.

Совсем недавно за сутки из Челябинской области выдворили 22 мигранта.

Текст: Карина Шакирова