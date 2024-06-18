За сутки из Челябинской области выдворили 22 мигранта

Еще 160 человек находятся в Центре временного содержания

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сотрудники управления по вопросам миграции на сутки выдворили из России 22 нарушителя миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

С начала года на родину выслали 813 иностранцев, в отношении которых принят запрет о въезде на территорию России в течение 10 лет. Судом принято на 10 процентов больше решений о депортации незаконно проживающих граждан.

На данный момент еще 160 мигрантов находятся в Центре временного содержания, где ожидают окончания судебного процесса и дальнейшей депортации.

Мероприятия продолжаются.

Автор: Анастасия Грищенко